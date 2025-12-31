Pozzecco torna in panchina: affare fatto col Galatasaray, contratto fino a giugno 2027. In arrivo Jordan Ford

Da giorni si parlava di accordo e adesso è arrivata la conferma: l'ex CT ha firmato per un anno e mezzo e potrebbe trovare subito l'asso in uscita da Trapani.

L’ultimo giorno dell’anno ha portato una nuova panchina a Gianmarco Pozzecco: il Galatasaray ha deciso di affidarsi all’ex CT azzurro per provare a risollevare le sorti di una stagione sin qui avara di soddisfazioni (il Gala è settimo in campionato, con un bilancio di 7 vittorie e 6 sconfitte), convinto che proprio la carica e la verve del Poz possano risollevare le sorti di un cammino risultato sin qui piuttosto accidentato. La notizia era nell’aria da giorni, ma in mattinata è arrivata l’ufficialità, con Pozzecco che ha firmato un contratto fino al giugno del 2027.

Jordan Ford da Trapani possibile primo colpo di mercato

E potrebbe arrivare proprio dall’Italia il primo innesto a roster per la formazione del Bosforo: Jordan Ford è uno dei tanti giocatori prossimi a liberarsi dalla Trapani Shark, che dopo l’ennesima batosta arrivata dal Consiglio Federale (con ulteriori 3 punti di penalizzazione oltre ai 5 già comminati: quando ne arriveranno altri 4 l’esclusione dalle competizioni sarà definitiva, ed è soltanto una questione di giorni) ha praticamente visto scritta la propria sentenza di morte.

Ford allora si sta guardando intorno, come stanno facendo praticamente tutti i suoi compagni, e il Galatasaray è il club che più di altri è sembrato essersi mosso con decisione per portarlo alla corte del neo allenatore. Sarebbe una sorta di “regalo di benvenuto” per Pozzecco, che magari vorrà dare una scandagliata anche a quel che proporrà il mercato continentale per cercare di aumentare il tasso tecnico della formazione che fino a qualche ora fa era affidata a Yakup Sekizkok, al quale però la società ha dato il benservito senza troppi rimpianti.

Il “fattore” Micov: l’ex Olimpia ha voluto fortemente il Poz

Per Pozzecco, quella in Turchia è la seconda esperienza da head coach di una formazione di club. Durante il suo triennio alla guida della nazionale aveva infatti guidato per un breve periodo anche l’ASVEL Villeurbanne, col beneplacito della FIP che è da sempre restia al doppio incarico, ma che per lui fece un’eccezione.

Al Galatasaray troverà un ambiente desideroso di tornare a competere con i migliori club nazionali e non solo, anche perché il Gala è approdato alla seconda fase della FIBA Champions League e sogna di trovare un modo per riuscire a garantirsi un posto in Eurolega per la stagione che verrà. A favorire l’approdo sulle rive del Bosforo del Poz è stato certamente Vlado Micov, giocatore che Pozzecco ha già avuto quando era vice allenatore di Ettore Messina all’Olimpia Milano e che oggi ricopre il ruolo di diesse del Galatasaray.

Il roster è comunque di un certo livello: Will Cummins, Errick McCollum e Freddie Gillespie (quest’ultimo ex Olimpia) garantiscono un apporto valido, ma evidentemente c’era bisogno di una guida differente. La colonia italiana al Galatasaray mette un altro tassello, pensando a Myriam Sylla e a coach Massimo Barbolini nel settore volley femminile.