Pozzecco tra quarantena e ritorno a Trieste

"Io sono un fifone e questo virus mi terrorizza, non vado a fare nemmeno la spesa". Gianmarco Pozzecco ha raccontato in collegamento con Sky Sport 24 come sta vivendo la quarantena obbligata dall'emergenza sanitaria.

"Questa situazione non mi pesa – ha spiegato l'attuale allenatore della Dinamo Sassari – Sto a casa, mi sveglio presto la mattina e faccio talmente tante cose che la giornata passa anche troppo in fretta. Non vivo la noia, ho mille cose da fare e sto iniziando a programmare la prossima stagione. Peraltro questo coronavirus ci insegna tante cose: siamo sempre focalizzati su quello che accadrà, sul futuro ed è giusto così, ma io penso che sia anche molto importante vivere bene il presente, nel mio caso specifico la professione di allenatore e il rapporto quotidiano con i giocatori".

L'ex playmaker ha escluso con un sorriso la possibilità di un ritorno nella sua Trieste: "Non mi passa per la testa, non ho voglia di tornare a vivere con mamma e papà, altrimenti non mi fanno uscire dopo cena. Preferisco fare il cretino in giro per il mondo".

SPORTAL.IT | 16-04-2020 16:35