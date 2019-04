Pozzovivo indistruttibile: al Giro ci sarà

Domenico Pozzovivo correrà il Giro d'Italia. Lo scalatore lucano mercoledì è stato protagonista di una terribile caduta nel finale della Freccia Vallone che aveva fatto temere il peggio, ma il 36enne gregario di Vincenzo Nibali salterà solo la Liegi-Bastogne-Liegi.

Ad annunciarlo è l'allenatore della Bahrain Merida, Paolo Slongo, a tuttobiciweb: "La caduta di Domenico è stata davvero molto brutta, ma per fortuna le conseguenze sono limitate. Domenica non sarà al via della Liegi e al suo posto correrà Antonio Nibali, ma la prossima settimana Pozzovivo sarà regolarmente al via del Giro di Romandia per rifinire la preparazione in vista del Giro d'Italia".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 11:29