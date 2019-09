Pradè indica la strada a Chiesa

Ai microfoni di 'Radio anch'io lo sport' su Rai 1, ha parlato Daniele Pradè: "Dobbiamo alimentare l'entusiasmo del presidente Commisso: speriamo che metta in atto tutte le cose che ha in testa e che lasci qualcosa a Firenze, oltre al centro sportivo e lo stadio".

"L'estate di Chiesa? Adesso pensiamo al presente, Federico si deve divertire: è rientrato con il sorriso. Deve riprendere se stesso: è stato messo in discussione per una partita in Nazionale, diventerà certamente un campione" ha detto il ds della Fiorentina.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 14:12