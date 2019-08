Pradé resta sereno sul rigore del Napoli

Al termine di Fiorentina-Napoli con Sky ha parlato anche Daniele Pradé. “Entrare in polemica la prima giornata non ha un senso – ha detto il direttore sportivo della Fiorentina -. L’arbitro che era in campo, è un grandissimo arbitro, Massa, quello che stava alla VAR, Valeri, altrettanto. Mi hanno dato delle spiegazioni tecniche che io ritengo possano essere spiegazioni valide, mi fido di loro e continuiamo così”.

“Mi hanno detto che hanno molte più telecamere rispetto alle nostre, che sono soprattutto quelle basse, da quella bassa hanno evidenziato determinate situazioni di gioco che noi non riusciamo a vedere – ha aggiunto -. Perché non fidarmi di quello che mi dicono? Non voglio creare una polemica perché sarebbe sbagliato iniziare un campionato così. Prendo quello che ci è stato di bello, una partita eccezionale, a Firenze era parecchio che non vedevano una partita di questa intensità, sono fiducioso per il nostro futuro. Quest’anno abbiamo una transizione che non deve avere un obiettivo sportivo, è quello di creare qualcosa di importante, sicuramente con il presidente Commisso, con questa proprietà, città, tifosi, diventeremo una squadra fortemente competitiva”.

SPORTAL.IT | 25-08-2019 08:04