Praet, problema al ginocchio

La Sampdoria perde Dennis Praet. Il centrocampista dei doriani si è infortunato al ginocchio sabato in allenamento: rischia uno stop piuttosto lungo.

"Terapie, fisioterapia e programma di recupero agonistico per Dennis Praet. In tarda mattinata il centrocampista belga è stato sottoposto presso il Laboratorio Albaro ad esami strumentali che, in seguito ad un trauma al ginocchio sinistrato riportato in allenamento, hanno evidenziato un leggero interessamento del legamento collaterale", è la nota dei blucerchiati.

SPORTAL.IT | 20-08-2018 16:15