Praet tentato dalla Premier

Sirene inglesi per Dennis Praet.

Secondo alcune indiscrezioni, il centrocampista della Samp sarebbe finito nel mirino di due club di Premier League: Leicester e Southampton, pronti a farsi avanti a gennaio con una proposta ufficiale.

Non solo l’Inghilterra però: in Italia c’è il Napoli che continua a seguire da vicino il belga ex Anderlecht. I partenopei avevano già fatto un tentativo nelle scorse settimane presentando uno scambio tra Praet e Rog, con un conguaglio economico a favore dei blucerchiati. L’offerta è stata però rifiutata dal presidente Ferrero che, per lasciar partire il giocatore, chiede 26 milioni di euro, valore della clausola rescissoria.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 17:10