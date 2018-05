Prandelli all'Udinese: la versione del tecnico

Non c’è nulla tra l’Udinese e Cesare Prandelli.

A smentire l’esistenza di una trattativa tra le due parti è proprio l’ex tecnico della Nazionale in una intervista a Radio Anch’io: “Ho nostalgia dell’Italia, mi manca, ma vediamo in questi giorni cosa succede – le sue parole -. Udinese? Non c’è nulla di vero, anche se è un accostamento che mi fa piacere: sfortunatamente non c’è nulla di concreto”.

“Non ha funzionato la mia esperienza all’estero per tanti motivi, adesso ho tanta voglia di rimettermi in gioco e preferirei farlo in Serie A, mi va bene anche una provinciale. Sono qui che aspetto una telefonata” ha concluso Prandelli.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 11:35