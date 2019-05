Prandelli: "Dipende solo da noi"

"La squadra ha lavorato bene. Abbiamo cercato di sgomberare la testa e ricaricare le energie. Il ritiro anticipato è stata una richiesta dei calciatori, consapevoli dell'importanza della partita di domani". Il tecnico del Genoa, Cesare Prandelli, in conferenza stampa ha presentato così la sfida di domani al 'Ferraris' contro il Cagliari, decisiva in ottica salvezza.

"La difficoltà maggiore potrebbe essere la frenesia. Il Cagliari è squadra già salva, ma ben organizzata. In settimana abbiamo avuto due o tre problemini, ma in linea di massima abbiamo recuperato tutti i calciatori. Sugli undici titolari ho ancora qualche dubbio e questa cosa l'ho fatta capire alla squadra. Alcuni giocatori sono in ballottaggio e lo saranno fino all'ultimo minuto. Vivo questa partita con grande responsabilità".

SPORTAL.IT | 17-05-2019 22:45