Prandelli esalta l'attacco del Lecce

A pochi giorni dall'incontro fra Brescia e Lecce, in programma sabato alle 15, Cesare Prandelli ha anticipato alcuni temi di una sfida che lo riguarda abbastanza da vicino, essendo nato in provincia di Brescia (a Orzinuovi) e avendo allenato i giallorossi in passato, nella stagione 1997/98. In particolare, l'ex allenatore della Nazionale ha elogiato gli attaccanti del Lecce Babacar, Farias, Falco e Lapadula.

"Babacar? Me lo ricordo a 16 anni nella Fiorentina – ha dichiarato al 'Quotidiano di Puglia' -, aveva già interessanti qualità tecniche. É ancora relativamente giovane, il futuro dipende solo da lui. Farias ha una rapidità pazzesca e colpi da fuoriclasse. Se trova la serenità è esplosivo. Falco illumina la scena con la sua tecnica, con i suoi tempi, i colpi da campione, gli assist".

Prandelli ha parlato anche di Lapadula, che ha allenato al Genoa lo scorso anno: "E' un generoso, un lottatore, nella scorsa stagione purtroppo è stato limitato da qualche problema fisico"

SPORTAL.IT | 12-12-2019 17:18