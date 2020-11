Prandelli ha già conquistato Pezzella

Sarà il Benevento di Pippo Inzaghi a tenere a battesimo la seconda avventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina.

A esprimere le sensazioni del gruppo viola dopo i primi allenamenti della nuova gestione tecnica è stato il capitano German Pezzella in conferenza stampa: “Ha portato tanto entusiasmo, è una persona che conosce molto bene la città, il club, tutto quello che i tifosi vogliono dalla squadra. Sta provando a trasmettere in fretta, in tutti gli allenamenti e i piccoli momenti che abbiamo, tutto quello che vuole in campo”.

Il difensore argentino ha poi fatto il punto sulle proprie condizioni: “Ho passato un periodo difficile, un po’ duro, ma piano piano sto rientrando in campo, agli allenamenti normali, ritrovando buone sensazioni. Se mi dicono ‘basta’ o ‘non si può”, non vado avanti, altrimenti cerco di fare uno sforzo perché quando ci sono momenti difficili bisogna anche mandare un messaggio ai compagni e all’ambiente sul fatto che noi siamo qui per dare il massimo e per fare il meglio. Finché cammino o corro, vado avanti”.

OMNISPORT | 20-11-2020 16:15