Prandelli: “Il gol di Milenkovic cambierà il vento”

“Questo gol deve cambiare il vento e probabilmente lo ha fatto”. Questo il commento dell’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli a Sky Sport al termine del rocambolesco pareggio nel posticipo della decima giornata di serie A contro il Genoa con un gol segnato da Milenkovic all’ottavo minuto di recupero”.

“Nel secondo tempo è stata una Fiorentina molto ordinata, efficace. Abbiamo creato e siamo stati sfortunati nelle conclusioni, ma la squadra mi è piaciuta. Siamo qui da due settimane, quindi non possiamo fare i miracoli. Prendiamo questo punto per il morale, secondo me è come una vittoria”, ha aggiunto l’ex ct azzurro.

OMNISPORT | 07-12-2020 23:51