Prandelli: "La Juve ha meritato di uscire"

L’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli in un’intervista a Il Giornale ha parlato dell’esonero di Sarri e dell’arrivo di Pirlo alla Juventus: “Se me l’aspettavo? No, sinceramente no però a volte il calcio è spietato. Prima ti regala qualsiasi cosa ma poi basta un niente perché tutto si azzeri. Gli allenatori lo sanno che tutti hanno la valigia pronta e in qualsiasi momento. Pirlo? Una società come la Juventus non impazzisce in 24 ore, hanno ponderato tutto e se l’hanno scelto è perché lo conoscono come persona ed è una garanzia”.

I bianconeri eliminati: “Sì me l’aspettavo ma non ci si può dimenticare della partita d’andata dove hanno fatto davvero male. Al ritorno hanno preso gol subito e poi ci vuole fortuna per rimontare un passivo del genere. Ripeto, all’andata hanno fatto male e l’hanno pagata a caro prezzo. Nel calcio molte volte anche alle grandi squadre non basta aver blasone e forza fisica e tecnica per portare a casa le partite. Nelle due sfide penso che la Juventus non abbia meritato di passare il turno”.

OMNISPORT | 16-08-2020 14:49