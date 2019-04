Prandelli: "Qui ci giochiamo tutto"

Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli chiama a rapporto i suoi in vista della partita contro il Torino: "Quello che ho detto ai miei giocatori è questo: non puoi cambiare quello che è successo ma devi guardare avanti. Abbiamo la necessità di avere la lucidità e la determinazione giusta per affrontare una squadra molto temibile. "Posso dire che ho provato personalmente cosa vuol dire derby e lo posso dire in maniera sincera che sarò incazzato sino al prossimo. Adesso però abbiamo il desiderio far vedere a tutti che siamo una squadra vera che lotterà sino all'ultimo minuto in questo campionato".

Lo sciopero dei tifosi: "Di questo argomento parlerò a fine stagione. Ora devo pensare alla squadra e a come interpretare psicologicamente questa partita che è fondamentale. La sconfitta nel derby ci ha ferito ma non siamo morti e fisicamente stiamo bene. Qui ci giochiamo tutto tutti. Nessuno si senta escluso. Quello che dovremo fare in campo è proprio quello. Dimenticare quello fatto e trovare quella sana voglia di osare, di rischiare anche qualcosa".

SPORTAL.IT | 19-04-2019 17:47