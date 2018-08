Prandelli si offre ai club italiani

L'ex commissario tecnico della Nazionale, Cesare Prandelli, ha parlato del suo futuro a Radio Anch'io.

"Ancelotti è tornato e Prandelli? Ho tanta motivazione, tanta voglia di ricominciare, mi piacciono le sfide e sarei pronto a rientrare anche in Italia".

"Ancelotti è tornato dopo 8-9 anni e tutto è possibile in un calcio così particolare. Io ho voglia di ricominciare in Italia, ho il fuoco dentro, ho rinunciato a molte proposte all'estero ma non fa per me e voglio trovare una squadra in Italia", ha concluso l'ex mister della Fiorentina.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 11:10