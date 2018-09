Prandelli, strali sul Var: 'Inutile se usato così'

A poche ore dalla partita tra Fiorentina e Atalanta, Cesare Prandelli, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato dell’inizio di stagione di due delle squadre che hanno caratterizzato la sua carriera, da tecnico e da calciatore.

Secondo l’ex ct azzurro, Pioli e Gasperini hanno tutto per centrare un posto in Europa. Anche la più importante…: “Questo è un campionato strano. Anche la corsa per la qualificazione alla Champions League potrebbe regalare delle sorprese perché qualche grande club è in evidente difficoltà. Consiglio a Fiorentina e Atalanta di credere nel loro potenziale e di puntare in alto".

"L’Atalanta sta ancora pagando mentalmente l’ingiusta eliminazione nel preliminare di Europa League – il parere di Prandelli – sono ferite che hanno bisogno di tempo per guarire. In più per l’Atalanta è l’anno zero dal punto di vista tattico perché Petagna ha caratteristiche diverse rispetto a Zapata. Comunque allungando il contratto a Gasperini Percassi ha dato forza al tecnico, è stata un’ottima intuizione. Così fanno i dirigenti bravi".

Solo elogi per la Fiorentina: "I Della Valle hanno rilanciato nella maniera giusta puntando sui giovani di qualità. In più hanno in Federico Chiesa il talento più importante del campionato. Sarà importante per Pioli e per Mancini. Io fatto l’abbonamento al Franchi per vedere, poi Veretout-Gerson e Benassi mi ricordano i miei Montolivo-Liverani e Kuzmanovic, anzi sono anche più forti”.

A proposito dei Viola, Prandelli sposa le proteste dopo la partita contro l’Inter: “La Var è uno strumento che ha portato più democrazia nel calcio. Ma va usata nel modo migliore. Come si fa a dare un rigore per un tocco di polpastrello? A Milano l’arbitro Mazzoleni non aveva chiesto l’intervento del mezzo tecnologico perché dal campo l’azione era pulita. Il pallone non aveva cambiato direzione. E allora perché obbligarlo a giudicare un qualcosa di impercettibile? E se si decide di usare la tecnologia al cento per cento allora la Var doveva invitare il direttore di gara a mostrare il secondo giallo ad Asamoah".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 13:00