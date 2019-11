Pre Olimpico 2020, Italia in fascia 2

Ventiquattro squadre a caccia degli ultimi quattro posti per il torneo di basket all’Olimpiade. Il sogno Tokyo 2020, per gli Azzurri, passerà da uno dei quattro tornei pre olimpici in programma dal 23 al 28 giugno del prossimo anno. In serata la FIBA ha reso note le fasce di merito in base alle quali verrà effettuato il sorteggio mercoledì prossimo 27 novembre a Mies (ore 14.00, diretta streaming sul canale YouTube FIBA e sulla pagina Facebook FIBA). Secondo il ranking FIBA, aggiornato al termine del Mondiale 2019, gli Azzurri sono stati inseriti nella Fascia 2, insieme a Brasile, Polonia e Repubblica Ceca.

La stessa FIBA aveva reso note, pochi giorni fa, le città che ospiteranno i quattro tornei: Victoria (Canada), Spalato (Croazia), Kaunas (Lituania) e Belgrado (Serbia). Le 24 Nazionali saranno divise in quattro tornei da sei formazioni ciascuno. In ogni torneo, le squadre verranno divise in due gironcini da tre squadre ciascuno con gare di sola andata. Le prime due classificate per ogni gironcino disputeranno le Semifinali e la Finale. La vincitrice di ogni Torneo staccherà il pass per l’Olimpiade di Tokyo 2020.

Delle 24 squadre ammesse ai tornei pre olimpici, 16 sono quelle meglio piazzate, per continente, alla FIBA World Cup della scorsa estate. Le altre 8 formazioni (Slovenia, Croazia, Messico, Uruguay, Angola, Senegal, Cina, Corea del Sud) sono state ammesse da FIBA in base al ranking con criterio geografico. Già qualificate per i Giochi della XXXII Olimpiade Giappone (Paese ospitante), Spagna, Argentina, Francia, Australia, Stati Uniti, Nigeria e Iran. Le Fasce per la composizione dei Gironi dei Tornei Pre Olimpici (23-28 giugno 2020).

Fascia 1

Serbia

Grecia

Lituania

Russia

Fascia 2

Repubblica Ceca

Brasile

Italia

Polonia

Fascia 3

Croazia

Turchia

Slovenia

Portorico

Fascia 4

Germania

Repubblica Dominicana

Venezuela

Canada

Fascia 5

Nuova Zelanda

Messico

Cina

Corea del Sud

Fascia 6

Angola

Tunisia

Senegal

Uruguay

SPORTAL.IT | 22-11-2019 19:34