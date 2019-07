"Preferisce Madrid": James Rodriguez spaventa il Napoli

Nuovi brutti segnali per il Napoli nella corsa verso James Rodriguez.

Arrivano dalla Spagna, dove 'Marca' ha aperto l'edizione della domenica con un messaggio chiaro e lapidario: il colombiano vuole l'Atletico Madrid.

Potrebbe quindi finire nel peggiore dei modi possibili la telenovela di mercato che da settimane sta monopolizzando le attenzioni all'ombra del Vesuvio, con Carlo Ancelotti che sta provando a stuzzicare il suo antico allievo anche via sms, ma il giocatore maggiormente convinto dalla città di Madrid (che ben conosce per aver vestito la maglia del Real Madrid).

Dunque in pole position c'è l'Atletico Madrid, ma questo non significa che l'operazione possa essere facile: le Merengues non intendono fare sconti ai cugini, sì arricchiti dalla recente cessione di Griezmann al Barcellona ma che già hanno speso parecchio per l'acquisto di Joao Felix.

Insomma, la vicenda potrebbe non essere finita qui. Certo è che il segnale peggiore sembra essere giunto da James Rodriguez stesso. Che, al netto della stima per Ancelotti, preferisce Madrid a Napoli.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 14-07-2019 10:27