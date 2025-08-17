Premier, City: Reijnders ha già cancellato De Bruyne, Haaland numeri da spavento

Gol e spettacolo in Premier. Risultati e prestazioni che interessano pure le squadre italiane in chiave mercato passato e futuro

Recuperare il tempo perduto. Questo è l’obiettivo del Manchester City, reduce da una stagione fortemente negativa che ha aumentato la voglia di tornare a vincere. E la prima è andata bene alla squadra di Pep Guardiola che ha strapazzato per 4-0 il Wolverhampton in casa sua. Reijnders si è già preso le chiavi del centrocampo degli Sky Blues mentre Haaland ha ripreso laddove aveva lasciato. C’è gloria anche per Cherki.

Volano i Citizens anche grazie ai nuovi acquisti

Il Manchester City ha ancora qualche caso di mercato aperto, con Ederson in uscita e Gigio Donnarumma possibile sostituto. Intanto, però, dalla campagna acquisti già effettuata sono arrivate le prime risposte. Nel 4-0 rifilato al Wolverhampton dai Citizens c’è il marchio indelebile di Reijnders autore di un gol e di una prestazione semplicemente perfetta che ha fatto dimenticare De Bruyne. Gli altri marcatori sono stati Haaland (doppietta) e Cherki. Ma i temi sono diversi e vanno approfonditi singolarmente.

Reijnders è già rimpianto: in Inghilterra parlano di furto

Una rondine non fa primavera. Ma basta per rendere Tijani Reijnders un campione. In Inghilterra sono sicuri: i 55 milioni di euro più 15 di bonus sono una bazzecola per un calciatore di questa proporzione. E allora giù con termini pesanti per definire l’operazione condotta in uscita dal Milan: saldo, affare, rapina. Va bene il gol, va bene l’assist ma è stata la sensazione di strapotere offerta dal 27enne olandese che ha fatto sobbalzare spettatori e critici.

I numeri pazzeschi di Haaland al City

Altro spunto che ci ha regalato la gara del Molineux Stadium è stato la capacità realizzativa di Haaland. Il norvegese ha segnato una doppietta ma non è certamente questa la notizia. Il numero 9 dei Citizens ha confermato che ogni inizio di stagione nella massima serie inglese lo vede protagonista. Dei quattro esordi stagionali che Haaland ha vissuto, ha sempre segnato almeno una rete, e questa è stata la terza volta che apre la stagione con una doppietta. L’attaccante di 25 anni aveva già segnato due gol a West Ham (2022-23), Burnley (2023-24) e, ora, Wolves (2025-26). Al Chelsea aveva segnato una sola rete (2024-25).

Un dato che colpisce particolarmente è che Haaland ora ha 20 gol di vantaggio sul suo più vicino inseguitore dalla sua prima stagione in Premier League nel 2022-23. Il vichingo ha segnato 87 gol in 98 partite con il Manchester City, mentre il secondo è Mohamed Salah, con 67 reti.

Inoltre, sabato Haaland è diventato il giocatore con il maggior numero di gol nella storia della Premier League con il Manchester City di Guardiola. Gli 87 gol del norvegese superano Raheem Sterling (85 gol), che aveva impiegato 194 partite per raggiungere quel numero. Nella classifica compare anche Sergio ‘Kun’ Agüero (82 gol), che aveva impiegato 125 incontri per arrivare a quella cifra.

Gli altri risultati della prima giornata di Premier

Dopo il doveroso approfondimento City, facciamo un recap generale di tutto quello che è avvenuto ieri in Premier League. Vittorie robuste pure per Sunderland e Tottenham che hanno battuto 3-0 rispettivamente West Ham e Burnley. Per i Black Cats, neopromossi in massima divisione, le reti sono state siglate da Mayenda, Ballard e Isidor. Richarlison (doppietta) e Johnson i mattatori dei nuovi Spurs targati Thomas Frank.

Pareggio a reti bianche, invece, tra Aston Villa e Newcastle con espTuttulsione dopo l’ora di gioco di Konsa tra i padroni di casa. 1-1, infine, tra Brighton e Fulham. Al gol su calcio di rigore dell’obiettivo della Juventus O’Riley, ha risposto nei minuti di recupero l’obiettivo dell’Atalanta Rodrigo Muniz. Non buone notizie, dunque, per i club di casa nostra e per le valutazioni dei due calciatori ambiti. Nell’anticipo del venerdì il Liverpool aveva liquidato con punteggio di 4-2 la pratica Bournemouth.