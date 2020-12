Premier, il Liverpool batte il Tottenham: mini-fuga

Seconda sconfitta consecutiva per il Chelsea, beffato allo scadere da un Wolverhampton orfano di Jimenez: decisiva la rete sul gong dell’ex Lazio Pedro Neto, successiva a quelle di Giroud e Podence.

Il Manchester City non va oltre il pari interno contro il West Bromwich Albion: l’autorete di Ruben Dias segue il momentaneo vantaggio firmato da Gündoğan con un inserimento. ‘Citizens’ frenati dalle parate di un super Johnstone.

Approfitta dello stop del Chelsea l’Everton di Ancelotti, che nel match del mercoledì ha superato in trasferta il Leicester: big match agli ospiti, che ottengono grazie a Richarlison ed Holgate tre punti di platino in vista del proseguo di campionato. L’Arsenal ferma il Southampton, lanciatissimo, che era andato avanti con il goal dell’ex Walcott.

Match spettacolare tra Leeds e Newcastle: successo per 5-2 della formazione di Bielsa. Il big match tra Liverpool e Tottenham ha visto i Reds battere Mourinho per 2-1: mini-fuga da parte di Salah e compagni, ora a +3 in classifica.

PREMIER LEAGUE, 13ª GIORNATA

WOLVES-CHELSEA 2-1 [49′ Giroud (C), 66′ Podence (W), 96′ Pedro Neto (W)]

MANCHESTER CITY-WBA 1-1 [30′ Gündoğan (M), 43′ aut. Ruben Dias (W)]

ARSENAL-SOUTHAMPTON 1-1 [18′ Walcott (S), 52′ Aubameyang (A)]

LEEDS-NEWCASTLE 3-2 [26′ Hendrick (N), 38′ Bamford (L), 61′ Rodrigo (L), 65′ Clark (N), 78′ Dallas (L), 85′ Alioski (L), 88′ Harrison (L)]

LEICESTER-EVERTON 0-2 [21′ RIcharlison, 72′ Holgate]

FULHAM-BRIGHTON 0-0

LIVERPOOL-TOTTENHAM 2-1 [26′ Salah (L), 33′ Son (T), 90′ Firmino (L)]

WEST HAM-CRYSTAL PALACE 1-1 [34′ Benteke (C), 55 ‘ Haller (W)]

ASTON VILLA-BURNLEY [giovedì ore 19]

SHEFFIELD-MANCHESTER UNITED [giovedì ore 21]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL 28 punti TOTTENHAM 25 LEICESTER 24 SOUTHAMPTON 24 EVERTON 23 CHELSEA 22 WEST HAM 21 MANCHESTER CITY 20 MANCHESTER UNITED 20 WOLVERHAMPTON 20 ASTON VILLA 18 CRYSTAL PALACE 18 NEWCASTLE 17 LEEDS 17 ARSENAL 14 BRIGHTON 11 BURNLEY 9 FULHAM 9 WEST BROMWICH 7 SHEFFIELD UNITED 1

OMNISPORT | 16-12-2020 22:59