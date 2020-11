Premier: l'Arsenal vince all'Old Trafford, Ancelotti ko

Grazie a due reti messe a segno nel primo tempo, il Wolverhampton ha la meglio sul Crystal Palace nell’anticipo. Bene anche il Manchester City, che supera in trasferta lo Sheffield United grazie a Walker.

Passa anche il Chelsea, che sul campo del fanalino di coda Burnley non trova difficoltà. Apre le marcature Ziyech, poi nel secondo tempo Zouma e Werner chiudono i conti.

Vince anche il Liverpool, anche se col brivido. In emergenza per gli infortuni in difesa, Klopp si affida al rigore di Salah e al goal del subentrato Jota per stendere il West Ham. Fornals aveva firmato il vantaggio.

Partita incredibile al Villa Park dove il Southampton, nonostante le quattro reti di vantaggio, rischia di farsi riprendere nel finale dall’Aston Villa. Gli ospiti, dopo aver chiuso la prima frazione avanti 3-0, poco prima dell’ora di gioco hanno calato il poker con Ings, ma poi sono clamorosamente usciti dalla gara. Prima Mings, poi Watkins e Grealish in pieno recupero, hanno trovato i goal che hanno fissato il risultato sul definitivo 3-4.

L’Everton raccoglie la seconda sconfitta consecutiva: Newcastle trascinato dalla doppietta di Wilson, inutile il goal di Calvert-Lewin nel recupero. Il piatto forte della settima giornata di Premier League è l’affascinante sfida tra Manchester United e Arsenal: ad avere la meglio sono i ‘Gunners’, a cui basta un rigore trasformato dal solito Aubameyang nella ripresa.

PREMIER LEAGUE, 7ª GIORNATA

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE 2-0 [18′ Ait Nouri, 27′ Podence]

SHEFFIELD UNITED-MANCHESTER CITY 0-1 [28′ Walker]

BURNLEY-CHELSEA 0-3 [26′ Ziyech, 63′ Zouma, 70′ Werner]

LIVERPOOL-WEST HAM 2-1 [10′ Fornals (W), 42′ rig. Salah (L), 85′ Jota (L)]

ASTON VILLA-SOUTHAMPTON 3-4 [20’ Vestergaard (S), 33’ Ward-Prowse (S), 45’ Ward-Prowse (S), 58’ Ings (S), 62’ Mings (A), 93’ Watkins (A), 97’ Grealish (A)]

NEWCASTLE-EVERTON 2-1 [56′ rig., 84′ Wilson (N), 91′ Calvert-Lewin (E)]

MANCHESTER UNITED-ARSENAL 0-1 [69′ rig. Aubameyang] – Clicca qui per leggere il report completo.

TOTTENHAM-BRIGHTON [domenica, ore 20.15]

FULHAM-WEST BROMWICH ALBION [lunedì, ore 18.30]

LEEDS-LEICESTER [lunedì, ore 21]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL 16 punti EVERTON 13 WOLVERHAMPTON 13 SOUTHAMPTON 13 LEICESTER 12 CHELSEA 12 ASTON VILLA 12 ARSENAL 12 MANCHESTER CITY 11 TOTTENHAM 11 NEWCASTLE 11 CRYSTAL PALACE 10 LEEDS UNITED 10 WEST HAM 8 MANCHESTER UNITED 7 BRIGHTON 5 WBA 3 FULHAM 1 SHEFFIELD UNITED 1 BURNLEY 1

OMNISPORT | 01-11-2020 20:24