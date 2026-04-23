Premier League, Manchester City e Arsenal primi e pari in tutto: Donnarumma davanti a Calafiori per un cavillo

Battendo il Burnley, il Manchester City ha agguantato l'Arsenal al primo posto, con 5 gare ancora da giocare. Stessi punti e differenza reti, saranno importanti i gol segnati.

Uguali in tutto, prime assieme: Manchester City e Arsenal si giocano la vittoria della Premier League a 5 partite dalla fine del campionato. Dovessero essere appaiate dopo l’ultima giornata di campionato, a parità di punti, risultati e gol, chi la spunterebbe?

Haaland stende il Burnley, City primo con l’Arsenal

L’anticipo della 34^ giornata di Premier League ha consegnato la vetta della classifica al Manchester City che, battendo 1-0 il Burnley a Turf Moor con un gol di Haaland in apertura di match, ha agguantato l’Arsenal al comando, dove resisteva in solitaria dal 3 ottobre, mentre i Citizens non erano davanti a tutti dal 21 agosto. Sabato i Gunners dovranno fare risultato per staccarsi di dosso il City, mentre i rivali saranno impegnati nella semifinale di FA Cup contro il Southampton.

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Il duello a distanza proseguirà nelle ultime quattro giornate di Premier League, ma le partite da affrontare saranno cinque, considerando il turno di campionato dell’Arsenal e il recupero della 31^ giornata per il Manchester City, contro il Crystal Palace, ancora da fissare in calendario. Attualmente le due squadre hanno collezionato gli stessi punti (70) e hanno la stessa differenza reti (+37). Dovesse terminare così il campionato, chi esulterebbe?

City-Arsenal, i gol fanno la differenza

Il fattore determinante è quello relativo ai gol segnati: il Manchester City è primo perché ne ha realizzati tre in più dell’Arsenal, 66 per i Citizens, 63 per la squadra di Arteta, che rischia di perdere il campionato per una manciata di gol. Difficilmente, però, le due squadre arriveranno con gli stessi numeri a fine campionato, molto probabile che a determinare la vittoria del titolo possa essere la differenza reti.

Inoltre gli scontri diretti sorridono al Manchester City, che solo qualche giorno fa, nonostante la “papera” di Donnarumma, ha battuto 2-1 l’Arsenal, rosicchiando tre punti ai rivali nella corsa al titolo (all’andata, in casa dei Gunners, finì 1-1).

City-Arsenal, i calendari a confronto

Come detto, l’Arsenal già nel weekend potrebbe staccarsi dal City dovesse battere o pareggiare contro il Newcastle di Sandro Tonali tra le mura amiche. I Gunners devono giocare in casa tre delle ultime cinque partite di campionato, ma saranno impegnati anche nei due confronti di Champions League, in semifinale contro l’Atletico Madrid (mercoledì 29 in Spagna e il 5 maggio in casa).

Fulham (in casa), West Ham (fuori), Burnley (in casa) e Crystal Palace (fuori) sono le ultime tappe di campionato dell’Arsenal. Un po’ più complicato il cammino del Manchester City, che non avrà il pensiero e le fatiche della Champions League e risponderà subito con la trasferta sul campo dell’Everton, quindi con la gara interna con il Brentford, la sfida contro il Bournemouth del 37° turno e il match interno contro l’Aston Villa, in attesa di scoprire quando si giocherà il recupero col Crystal Palace.