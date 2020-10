Premier League: beffa Chelsea, ok le due di Manchester

Dopo il pari nel derby della Merseyside, il sabato di Premier League vede in scena altre tre partite di buonissimo livello. Al Chelsea non bastano i nuovi arrivarti Havertz e Werner per superare il Southampton: 3-3 da urlo a Stamford Bridge, con gli ospiti che trovano la rete finale con Vestergaard al 92′.

Risale in classifica il Manchester City, che batte 1-0 l’Arsenal grazie a un gol di Sterling nel primo tempo. Lo United corre più di un brivido sul campo del Newcastle: va sotto, pareggia con Maguire, poi Bruno Fernandes sbaglia un rigore ma si fa perdonare nel finale, quando i suoi dilagano: le reti del portoghese, di Wan-Bissaka e Rashford che valgono il 4-1 finale vengono messe a segno rispettivamente ai minuti 86, 90 e 96.

OMNISPORT | 17-10-2020 23:46