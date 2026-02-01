Chelsea-West Ham: rissa, pugni, mosse da kung-fu, un espulso, rimonta folle al 92'

Rimonta storica del Chelsea sul West Ham e maxi rissa nel finale: Traoré travolge Cucurella, caos in campo e rosso a Todibo dopo il VAR.

Una partita spettacolare, ribaltata nel punteggio ma macchiata da un finale tesissimo. A Stamford Bridge il Chelsea batte 3-2 il West Ham, dopo essere stato sotto di due reti all’intervallo, ma il risultato passa quasi in secondo piano rispetto alla maxi rissa esplosa negli ultimi minuti, innescata da un violento scontro tra Adama Traoré e Marc Cucurella.

Primo tempo: West Ham cinico e avanti di due gol

Gli Hammers partono meglio e colpiscono subito. Al 7’ Jarrod Bowen mette in mezzo un cross insidioso che sorprende la difesa e finisce direttamente in rete. Il Chelsea fatica a reagire, appare lento e disordinato, mentre gli ospiti sfruttano ogni spazio.

Al 36’ arriva anche il raddoppio: Crysencio Summerville conclude con potenza e precisione, firmando lo 0-2 che manda il West Ham al riposo con grande fiducia e i Blues sotto shock.

La svolta di Rosenior: i cambi decisivi

Nell’intervallo il tecnico del Chelsea cambia volto alla squadra con tre sostituzioni: dentro Joao Pedro, Wesley Fofana e Cucurella. Le mosse si rivelano determinanti. Al 57’ Fofana avanza e serve un cross perfetto per Joao Pedro, che accorcia le distanze. Il gol riaccende il pubblico e dà slancio ai padroni di casa.

Poco dopo è proprio Cucurella a pareggiare, con un colpo di testa in tuffo sugli sviluppi di un’azione insistita. Il West Ham accusa il colpo e arretra. Nel finale Todibo spreca un’occasione clamorosa colpendo il palo a porta vuota. È l’episodio che cambia tutto: sul ribaltamento di fronte Joao Pedro appoggia per Enzo Fernandez, che in pieno recupero firma il 3-2 completando una rimonta storica, la prima per il Chelsea dopo uno svantaggio di due reti all’intervallo in Premier League.

Tensione alle stelle: la scintilla Traoré-Cucurella

Quando la partita sembra ormai chiusa, la tensione esplode. Sulla fascia, vicino alla bandierina, Adama Traoré e Cucurella si affrontano in un duello fisico. Lo spagnolo del West Ham prima lo sbilancia con una spallata, poi lo afferra e lo scaraventa a terra con forza eccessiva.

Il gesto scatena la reazione immediata dei giocatori del Chelsea. Joao Pedro si avvicina per protestare e in pochi secondi si crea un capannello che degenera in una rissa collettiva.

La rissa e l’espulsione di Todibo

Nel caos generale volano spintoni e strattoni. Todibo perde la calma, afferra Joao Pedro per la gola e lo fronteggia in modo aggressivo. L’arbitro Anthony Taylor, dopo il controllo al VAR, estrae il cartellino rosso diretto.

Nella rissa, Adama Traoré prova mosse e prese da Kung Fu su Joao Pedro ma se la cava con un giallo, mentre diversi giocatori vengono ammoniti. Ad essere coinvolte nel momento di tensione sono state anche entrambe le panchine, nel tentativo di separare i calciatori. Dopo la gara, Todibo ha chiesto scusa pubblicamente ai tifosi del West Ham, ammettendo l’errore: ha definito il suo gesto inaccettabile e contrario ai valori dello sport, assumendosi la piena responsabilità dell’accaduto.

Numeri e significato del successo

Al di là del parapiglia finale, il Chelsea porta a casa tre punti pesantissimi. È la prima vittoria in Premier ottenuta dopo essere andato al riposo sotto di almeno due gol. Inoltre, due subentrati – Joao Pedro e Cucurella – sono andati a segno nella stessa partita, evento che non accadeva da tempo.

Il West Ham, invece, resta in zona pericolosa di classifica e deve fare i conti con una sconfitta dolorosa, sia nel risultato sia per le conseguenze disciplinari. Una gara durata oltre cento minuti, ricca di colpi di scena: dalla rimonta emozionante al finale incandescente, Chelsea-West Ham resterà a lungo una delle partite più caotiche della stagione.