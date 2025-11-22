Premier League, i derby d'Italia: figuraccia Chiesa contro Savona, Tonali sfida Donnarumma

Incroci tra italiani espatriati in Premier League: Nicolò Savona contribuisce alla batosta che il Nottingham Forest infligge al Liverpool di un Federico Chiesa sempre più ai margini, mentre Donnarumma si ritrova contro Tonali in Newcastle-Manchester City

Nella batosta incassata ad Anfield dal Liverpool c’è anche il contributo di un italiano, uno dei vari prospetti della Serie A che hanno trovato nella Premier League una pregiata collocazione per la loro carriera: Nicolò Savona è stato infatti autore della seconda di tre reti che che il Nottingham Forest ha inferto ai Reds, dove milita un altro espatriato di casa nostra, Federico Chiesa.

L’ascesa costante di Savona nel Nottingham Forest

Una specie di derby, insomma, a voler forzare le cose come è abitudine del giornalismo. Il difensore cresciuto nel vivaio della Juventus contro un altro ex bianconero, in una serata a tinte fosche per il Liverpool che incassa la sesta sconfitta in campionato su 12 match, oltre a finire all’undicesimo posto della classifica.

E i gol di Savona iniziano a farsi pesanti, visto che l’aostano sta prendendo l’abitudine di cannoneggiare le grandi (un po’ decadute): è infatti la sua seconda rete in Premier dopo quella dello scorso primo novembre contro il Manchester United. Savona inoltre si è ritagliato un ruolo di primo piano nella formazione di Dyche, considerando che dopo un breve stop per un infortunio alla caviglia nelle ultime sei di Premier ha giocato per cinque volte da titolarissimo.

Una fiducia ripagata anche oggi, con un gol frutto di una palla servita al 46′ dal cross di Neco Williams e che completa un quadro composto dalle marcature di Murillo al 33‘ e di Gibbs-White nelle battute finali della ripresa.

Liverpool sempre più in crisi, e Chiesa resta ai margini

A farne le spese un Liverpool che come abbiamo visto naviga in acque malmostose, al momento distante 8 punti dalla capolista Arsenal. E soffre anche Chiesa, che a differenza di Savona sta facendo fatica a ritagliarsi lo spazio nei piani tattici di Arne Slot. Con cui i rapporti non sono proprio distesi.

L’attaccante esterno nelle ultime stagioni, al di là della Premier, non riesce a trovare continuità, con ovvie conseguenze deleterie per il suo mercato. Ma non solo, c’è in ballo il Mondiale 2026 e la mancanza di spazio lo rende sempre meno appetibile per la Nazionale. Anche se, vista la situazione, è pur sempre un’arma in più a disposizione di Gattuso. Ma il ct non ha intenzione di supplicare nessuno e attende che Chiesa possa sciogliere le sue riserve sulle proprie condizioni fisiche.

Da quanto risulta, comunque, l’ex Juve intende rimanere al Liverpool, o meglio il giudizio è sospeso: le prossime settimane lo aiuteranno a capire se a gennaio dovrà spingere per essere ceduto altrove per un rilancio, o continuare invece la sua esperienza in Premier.

Donnarumma contro Tonali, e il centrocampista rinnova con il Newcastle

Gli incroci tra gli italiani ex Serie A proseguono in Premier anche con la sfida Newcastle-Manchester City, ovverosia Sandro Tonali contro Gianluigi Donnarumma. I due compagni di Nazionale nonché entrambi ex Milan hanno un rapporto al di là del campo molto amichevole e fraterno, con il portiere che a Sky Sport ha ammesso che il centrocampista “proverà a segnarmi, ma non ci riuscirà”.

Donnarumma dovrà difendere la rincorsa all’Arsenal dei Citizens, attualmente secondi, laddove il Newcastle langue al 14esimo posto della classifica. Ma se l’estremo difensore ha appena iniziato la sua avventura in Premier dopo il tormentato addio al PSG, per Tonali l’Inghilterra ormai è sinonimo di casa: tant’è che, notizia recente, l’ex rossonero ha firmato il rinnovo con i Magpies sino al 2029 e opzione per il prolungamento di un ulteriore anno.