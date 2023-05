Premier League, De Zerbi scrive la storia del Brighton

Per la prima volta dalla nascita, il club inglese parteciperà ad una competizione europea: decisiva la vittoria odierna per 3-1 contro il Southampton

21-05-2023 17:24

Ora è ufficiale: il Brighton allenato da Roberto De Zerbi può festeggiare la qualificazione alle prossime coppe europee. Nella giornata di oggi, dopo aver superato in casa per 3-1 il Southampton (retrocesso matematicamente in Championship),i Seagulls raggiungono quota 61 punti in classifica e non possono più essere raggiunti dal Tottenham, attualmente ottavo.

“Qualora dovessero conquistare un solo punto nelle due partite rimanenti, Mitoma e compagni accederanno all’Europa League” riporta Tuttomercatoweb. Per la prima volta nella storia del club, il Brighton parteciperà ad una competizione europea. Questo è l’ennesimo capolavoro firmato Roberto De Zerbi che riesce a scrivere la storia del club.