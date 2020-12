Premier League: derby al Tottenham, poker Liverpool

Tottenham e Liverpool rimangono a braccetto al primo posto della Premier League. Gli uomini di Mourinho si sono imposti nel derby di Londra contro l’Arsenal grazie ai soliti Son e Kane; quelli di Klopp hanno demolito il Wolverhampton per 4-0.

Continua la risalita di un Manchester City non più roboante, ma comunque capace di recuperare le posizioni perse negli ultimi mesi: contro il Fulham basta il rigore di De Bruyne e l’iniziale rete di Sterling per tornare in zona Champions. Il Manchester United vince in rimonta con le reti di Pogba, Greenwood e Rashford, sempre più leader del reparto offensivo.

Il Chelsea ha rimontato il Leeds, che era passato in vantaggio con il solito Bamford: si scatenano Giroud, Zouma e Pulisic in extremis. La domenica si è aperta invece con la dirompente prestazione del Crystal Palace sul campo del WBA. Gli uomini di Roy Hodgson si sono imposti per 5-1, con Zaha e Benteke protagonisti assoluti con le loro doppiette.

PREMIER LEAGUE, 11ª GIORNATA

BURNLEY-EVERTON 1-1 [3′ Brady (B), 48′ Calvert-Lewin (E)]

MANCHESTER CITY-FULHAM 2-0 [5′ Sterling, 26′ rig. De Bruyne]

WEST HAM-MANCHESTER UNITED 1-3 [38′ Soucek (W), 65′ Pogba (M), 68′ Greenwood (M), 78′ Rashford (M)]

CHELSEA-LEEDS 3-1 [4′ Bamford (L), 27′ Giroud (C), 61′ Zouma (C), 90′ Pulisic (C)]

WBA-CRYSTAL PALACE 1-5 [8’ aut. Furlong (C), 30’ Gallagher (W), 55’ Zaha (C), 59’ Benteke (C), 68’ Zaha (C), 82’ Benteke (C)]

SHEFFIELD-LEICESTER 1-2 [24’ Perez (L), 26’ McBurnie (S), 90’ Vardy (L)]

TOTTENHAM-ARSENAL 2-0 [13′ Son, 46′ pt Kane]

LIVERPOOL-WOLVES 4-0 [24′ Salah, 58′ Wijnaldum, 67′ Matip, 78′ aut. Semedo]

BRIGHTON-SOUTHAMPTON [lunedì ore 21]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

TOTTENHAM 24 punti LIVERPOOL 24 CHELSEA 22 LEICESTER 21 MANCHESTER UNITED 19 MANCHESTER CITY 18 SOUTHAMPTON 17 WEST HAM 17 EVERTON 17 WOLVERHAMPTON 17 CRYSTAL PALACE 16 ASTON VILLA 15 NEWCASTLE 14 LEEDS 14 ARSENAL 13 BRIGHTON 10 FULHAM 7 WEST BROMWICH 6 BURNLEY 6 SHEFFIELD UNITED 1

OMNISPORT | 06-12-2020 22:59