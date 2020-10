Premier League, disastro epocale per Liverpool e United

Si caratterizza per le disfatte epocali di Liverpool e Manchester United la quarta giornata di Premier League: i Reds perdono 7-2 in casa dell’Aston Villa (tripletta di Ollie Watkins, a segno anche il neoarrivato Ross Barkley), mentre i Red Devils perdono 1-6 contro il Tottenham di Mourinho, in un match caratterizzato dal rosso a Martial sul momentaneo 2-1 e dalle doppiette di Son e Kane.

Pesante sconfitta casalinga anche per il Leicester: il West Ham vince 3-0. Festeggiano infine il Southampton, che batte 2-0 il West Bromwich, il Wolverhampton, che supera 1-0 Fulham, e l’Arsenal, che sconfigge 2-1 lo Sheffield United.

In testa alla classifica, da solo, c’è l’Everton di Carlo Ancelotti, con tre lunghezze di vantaggio sull’Aston Villa (che deve recuperare una partita) e sulle deluse di giornata Leicester, Arsenal e Liverpool.

