Premier League: Donnarumma flop, Suzuki top e il City perde l'imbattibilità contro l'Aston Villa

Incertezze fatali del portiere azzurro sui due gol di Jackson, prodezze in serie per l'ex Parma: inutile la rete di Haaland che per tutto il primo tempo è stato un fantasma

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L’inizio perfetto del Manchester City in Premier League si interrompe bruscamente per mano della sua bestia nera: un Aston Villa rinato si aggiudica al Villa Park la gara per 2-1, celebrando in grande stile il quarto anniversario dell’arrivo di Emery sulla panchina della squadra. E’ il quarto anno consecutivo che l’Aston Villa si impone sui Citizen, decisive la doppietta decisiva di Jackson ma anche le opposte prestazioni di Donnarumma e Suzuki.

Donnarumma in giornata no

Con questo risultato l’Aston Villa sale tra le prime sei, almeno temporaneamente, mentre gli uomini di Maresca rischiano di essere raggiunti a quota 21 punti dall’Arsenal nel corso della giornata. Che non sarebbe stato un pomeriggio tranquillo per Gigio lo si è capito subito. Al 3′ Donnarumma impiega troppo tempo a liberarsi del pallone e l’arbitro fischia un calcio d’angolo per l’Aston Villa. Sugli sviluppi del corner arriva la rete del vantaggio dei locali. Una disattenzione di Guehi consente a Nico Jackson di entrare in area e sorprendere Donnarumma che continua ad alternare cose buone ad altre deludenti.

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Le prodezze di Suzuki

Reazione veemente del City ma sale in catteda Suzuki. L’ex Parma è decisivo al 12′ quando torna indietro per respingere il tiro di sinistro di Ndiaye dal limite dell’area. Al 20′ un’altra parata super di Suzuki si tiro di Cherki di entrare in rete. Al 23′ Suzuki ha effettuato un tuffo molto sicuro per bloccare il tiro di Kushanov da fuori area. Non si vede per tutto il primo tempo Haaland che però alla prima vera occasione segna.

La doppietta di Nico Jackson

E’ il 52′ quando il norvegese di testa insacca su cross di Ndiaye. Il City prova a vincerla ma trova sulla sua strada ancora Suzuki che al 55′ riesce a deviare sulla traversa Il tiro ravvicinato di Gvardiol. La svolta al 60′ Mbaye crossa in area per il solito Nico Jackson, il quale non sbaglia con Donnarumma tutt’altro che innocente e la palla che gli passa sotto le gambe. Reazione dei Citizens ma ancora Suzuki salva il colpo di testa di Erling Haaland e la partita finisce 2-1.