Premier League, Enzo Fernandez al City per 125 milioni, Barcola e Rogers: la folle estate dei club inglesi

Il centrocampista argentino lascia il Chelsea: è il primo della storia ad esser stato pagato due volte oltre cento milioni. Tra i colpi da top five anche Sandro Tonali al Tottenham

La Premier League continua a dominare il mercato internazionale e l’estate 2026 ha regalato una nuova dimostrazione della potenza economica dei club inglesi. Una pioggia di milioni ha caratterizzato la sessione appena conclusa, con diversi trasferimenti capaci di superare la soglia dei 100 milioni di sterline. Gli altri paesi, Italia compresa, possono solo guardare impotenti.

Enzo Fernandez, 125 milioni dal City

Il colpo più costoso è quello di Enzo Fernandez, passato dal Chelsea al Manchester City per una cifra di 125 milioni di sterline. Un’operazione che eguaglia il record britannico stabilito da Alexander Isak e rende il centrocampista argentino il primo giocatore nella storia a essere acquistato per oltre 100 milioni per due volte. Il City ha scelto di investire pesantemente per rinforzare la mediana e ha affidato a Enzo Maresca un elemento già decisivo ai massimi livelli.

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Barcola al Liverpool per 123 milioni

Alle sue spalle c’è Bradley Barcola, nuovo attaccante del Liverpool. Il francese è arrivato dal Paris Saint-Germain per 123 milioni di sterline, considerando anche i bonus: 106 milioni di parte fissa e altri 17 legati agli obiettivi. Un investimento enorme per un giocatore di appena 23 anni, individuato dai Reds come uno dei grandi protagonisti del nuovo ciclo.

Rogers dall’Aston Villa al Chelsea

Sul terzo gradino del podio c’è Morgan Rogers, che ha lasciato l’Aston Villa per il Chelsea per 117 milioni di sterline, diventando il calciatore britannico più costoso della storia prima del nuovo affare Enzo. Subito dietro troviamo Elliot Anderson, acquistato dal Manchester City dal Nottingham Forest per 116 milioni.

Tonali mister 100 milioni

E non finisce qui. Il Tottenham ha investito 100 milioni di sterline per Sandro Tonali, mentre Mateus Fernandes è arrivato dal West Ham per circa 85 milioni. Il Manchester City ha inoltre scommesso sul giovanissimo Ayyoub Bouaddi, prelevato dal Lille per circa 95 milioni di euro più 5 di bonus, rendendolo il teenager più costoso nella storia del calcio inglese.

Bruno Guimaraes e Baleba

Nella top degli affari figurano anche Bruno Guimaraes, passato dal Newcastle all’Arsenal per 75 milioni di sterline, e Carlos Baleba, trasferitosi dal Brighton al Manchester United per una cifra vicina ai 70 milioni. Numeri che fotografano ancora una volta una realtà ormai consolidata: quando si parla di grandi investimenti, la Premier League gioca un campionato economico completamente diverso dal resto d’Europa.