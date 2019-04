Dopo l'Huddersfield, un'altra squadra retrocede in Championship, la seconda divisione di calcio inglese. Il Fulham, complice la pesante e decisiva sconfitta con il Watford (4-1 il finale), dice addio alla Premier League.

I londinesi hanno conquistato solo 17 punti in 33 gare, troppo poco per sperare in una clamorosa salvezza. Sulla panchina del Fulham si era seduto, durante questa tribolata stagione, anche Ranieri, senza riuscire a sbloccare la squadra.

SPORTAL.IT | 03-04-2019 07:50