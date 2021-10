Premier League, il Liverpool sogna il colpaccio a zero

Il Liverpool è sempre alla ricerca di talenti e di occasioni di mercato e, come riporta l’edizione odierna di Mundo Deportivo, starebbe lavorando sotto traccia per acquistare a parametro zero il giovane attaccante del Barcellona Ousmane Dembelé. Il club catalano pagò 4 anni fa ben 105 milioni di euro al Borussia Dortmund per strapparlo alla Bundesliga, ma complice una sequenza senza fine di infortuni e delle attese quanto mai assurde si è rivelato un investimento fallimentare.

Ora Jurgen Klopp è convinto di poter rilanciare la carriera del ragazzo, che potrebbe esprimersi al meglio con le praterie offerte dalla Premier League. Si tratterebbe di un investimento poco rischioso e che ha ampi margini di successo, staremo a vedere.

OMNISPORT | 11-10-2021 16:18