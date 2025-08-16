Premier League, Liverpool brividi per l’omaggio a Diogo Jota e vergogna per i cori razzisti

I Reds vincono nella prima giornata di campionato con Chiesa che torna al gol. Ma la scena se la prendono i tifosi nel bene e nel male

The show must go on. La Premier League ha ricominciato ma dimenticare il passato è impossibile. Nell’anticipo tra Liverpool e Bournemouth, valevole per la prima giornata del torneo, la testa di tifosi e giocatori era inevitabilmente su Diogo Jota, scomparso lo scorso 3 luglio in un tragico incidente stradale. In campo i Reds hanno fatto il proprio dovere battendo 4-2 i Cherries ma da segnalare ci sono anche i gravi cori razzisti dei suoi tifosi.

Si comincia nel ricordo di Diogo Jota

L’argomento principale di Liverpool-Bournemouth non è il campo con il suo risultato sul quale poi torneremo. L’emozione ad Anfield è stata incontenibile per la prima ufficiale senza Diogo Jota. Il “You’ll never walk alone” cantato dai supporter dei Reds ha assunto un significato completamente diverso, anche perché accompagnato da cori striscioni e sciarpe per ricordare il giocatore scomparso.

Il minuto di raccoglimento ci sarà anche in tutte le altre partite di questa prima giornata di Premier League. Doveroso, anche se ci riporta in mente una data tragica come quella del 3 luglio nella quale persero la vita l’attaccante portoghese e suo fratello.

Cori razzisti contro Semenyo e match sospeso

Purtroppo, però, tra i comportamenti dei tifosi vanno segnalati anche i cori razzisti rivolti al ghanese Antoine Semenyo. Intorno al 28′ di gioco, l’arbitro è stato addirittura costretto ad interrompere il match, ripreso regolarmente dopo qualche minuto. Un atteggiamento del genere ha sporcato indelebilmente anche il ricordo dell’indimenticato Diogo Jota, peraltro a pochi giorni di distanza dal Community Shield che pure aveva gettato altro fango sul calcio inglese.

Il Liverpool passa 4-2: di Chiesa il gol decisivo

In campo Semenyo la sua rivincita se l’è presa, segnando due reti e rispondendo così agli assurdi fischi dei tifosi avversari. Peccato che la doppietta del ghanese non sia servita al Bournemouth ad uscire indenne da Anfield. Il Liverpool ha infatti vinto per 4-2 grazie ai gol di Ekitike, Gakpo, Chiesa e Salah. Chissà se il gol dell’esterno italiano ex Juve non possa cambiargli il futuro: tante big del nostro calcio ci avevano fatto più di un pensierino.