Premier League, lo Sheffield sorprende l'Arsenal

Monday Night da dimenticare per l'Arsenal che cade al cospetto dello Sheffield United (1-0). I Gunners non perdevano in casa dello Sheffield da ben 13 anni. Un passo falso che costa molto all'Arsenal, ora fuori dalla zona Champions League.

Sotto pressione Emery (c'è chi comincia a pensare che la sua panchina sia a rischio): "Meritavamo di più. Nel primo tempo, le occasioni più chiare sono state sicuramente per noi", le sue parole a BBC Sport nel post match.

SPORTAL.IT | 22-10-2019 07:44