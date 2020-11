Premier League: lo United rimonta e batte Ancelotti

Pareggio senza reti nella sfida di bassa classifica tra Brighton e Burnley: slitta l’appuntamento con la vittoria dei ‘Clarets’, fermi a quota 2 punti.

Prosegue il gran momento del Southampton che vince la sua terza partita consecutiva pur senza l’infortunato Ings: Adams e Armstrong liquidano il Newcastle

Torna alla vittoria il Manchester United, che supera a sorpresa in trasferta l’Everton: team di Ancelotti in vantaggio e rimontato dai Red Devils, che si allontanano così dalla zona calda grazie alla doppietta di un Bruno Fernandes sempre più simbolo della squadra di Solskajer. Poker del Crystal Palace, Bielsa spazzato via a Londra e vicino alle ultime posizioni.

Domenica pomeriggio la super sfida tra Guardiola e Klopp, Arsenal di scena contro l’Aston Villa all’Emirates Stadium nel posticipo serale.

PREMIER LEAGUE, 8ª GIORNATA

BRIGHTON-BURNLEY 0-0

SOUTHAMPTON-NEWCASTLE 2-0 [7’Adams, 82′ Armstrong]

EVERTON-MANCHESTER UNITED 1-3 [19′ Bernard (E), 25′ e 32′ Bruno Fernandes (M), 95′ Cavani (M)]

CRYSTAL PALACE-LEEDS 4-1 [12′ Dann (C), 22′ Ede (C), 27′ Bamford (L), 42′ aut. Costa (C), 70′ Ayew (C)]

CHELSEA-SHEFFIELD UNITED [sabato, ore 18.30]

WEST HAM-FULHAM [sabato, ore 21]

WEST BROMWICH-TOTTENHAM [domenica, ore 13.30]

LEICESTER-WOLVERHAMPTON [domenica ore 15]

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL [domenica, ore 17.30]

ARSENAL-ASTON VILLA [domenica, ore 20.15]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

SOUTHAMPTON 16 punti LIVERPOOL 16 LEICESTER 15 TOTTENHAM 14 EVERTON 13 WOLVERHAMPTON 13 CRYSTAL PALACE 13 CHELSEA 12 ASTON VILLA 12 ARSENAL 12 MANCHESTER CITY 11 NEWCASTLE 11 MANCHESTER UNITED 10 LEEDS UNITED 10 WEST HAM 8 BRIGHTON 6 FULHAM 4 WBA 3 BURNLEY 2 SHEFFIELD UNITED 1

OMNISPORT | 07-11-2020 18:15