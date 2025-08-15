Premier League, oggi il via: il Liverpool a caccia della storia, il City di Guardiola ci riprova, occhio alle sorprese Chelsea e Arsenal

La Premier League 2025-26 è pronta a partire tra colpi di mercato, sfide epiche e nuovi bomber. Dalla corsa scudetto alla lotta salvezza, lo spettacolo è garantito.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Uno dei primi campionati a cominciare, tra i principali del Vecchio Continente, è la Premier League. Come al solito il torneo non parte sotto tono ma con tante grandi pronte a contendersi lo scettro. Dal Liverpool campione in carica e protagonista di un eccellente mercato alle varie Chelsea, City e Arsenal che pure si sono ben rinforzate. Senza trascurare i bomber, vecchi e nuovi, e la sempre più accesa lotta salvezza.

La corsa al titolo: big pronte a darsi battaglia

Dopo un campionato 2024-25 dominato dal Liverpool con largo anticipo, quest’anno la sfida per la vetta potrebbe essere molto più equilibrata. I Reds, guidati da Arne Slot, si sono rinforzati con nomi pesanti come Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, ma dovranno fare i conti con rivali agguerrite.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Arsenal, eterno secondo nelle ultime stagioni, ha trovato finalmente un bomber di razza in Viktor Gyokeres e aggiunto pedine di qualità come Martin Zubimendi e Noni Madueke.

Il Manchester City, dopo un calo inaspettato, riparte con il ritorno di Rodri e nuovi innesti come Rayan Cherki, puntando a tornare sul trono. E attenzione pure al Chelsea di Enzo Maresca, capace di vincere il Mondiale per Club e di rinforzarsi con Joao Pedro e Liam Delap: qualcosa in più di una semplice outsider.

La battaglia per la salvezza: neopromosse contro il destino

Negli ultimi anni, le tre squadre salite dalla Championship sono sempre retrocesse subito. Stavolta, tocca a Burnley, Sunderland e Leeds United provare a rompere la maledizione.

Il Burnley parte svantaggiato, avendo perso uomini chiave come Josh Brownhill e James Trafford. Al contrario, Sunderland e Leeds hanno investito forte: i Black Cats con l’esperienza di Granit Xhaka e giovani talenti, i Whites con innesti solidi come Sean Longstaff e Jaka Bijol.

Il calendario potrebbe giocare a loro favore: squadre consolidate come Wolves, West Ham e Brentford hanno perso pezzi importanti in rosa e panchina.

Tutto lascia pensare che la lotta salvezza sarà più serrata e incerta che mai, con possibili sorprese fino all’ultima giornata.

Il ritorno del calcio verticale e la sfida dei bomber

Dopo anni di tiki-taka e possesso esasperato, la Premier sembra pronta a riabbracciare il suo DNA: gioco veloce, cross, fisicità e ripartenze letali.

L’esempio più evidente è stato il Nottingham Forest, capace di chiudere al settimo posto grazie ai 20 gol dell’attaccante neozelandese Chris Wood, alto 1 metro e 91, autentico punto di riferimento in area di rigore. Profili di questo tipo – alti, forti fisicamente e letali in area – sono sempre più richiesti.

Quest’estate sono arrivati centravanti imponenti come Hugo Ekitike, Benjamin Sesko e lo stesso Gyokeres, pronti a darsi battaglia per il titolo di capocannoniere.

Persino il Manchester City di Guardiola ha aumentato il numero di cross e sfruttato terzini offensivi, segno che il vento sta cambiando: gli stadi inglesi potrebbero tornare a vibrare come ai tempi d’oro.