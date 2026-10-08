Palestra verso il debutto con il Chelsea, Chiesa può tornare contro Donnarumma: Ruggeri-Kayode, gli impegni di Tonali e Calafiori e degli altri italiani della Premier League

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Marco Palestra è finalmente a disposizione di Xabi Alonso e si candida a una maglia da titolare nella sfida tra il suo Chelsea e il Bournemouth di Di Gregorio. Ma quello dell’ex Atalanta e Cagliari, ancora in attesa del debutto in Premier League, potrebbe non essere l’unico ritorno eccellente. Già, da quanto filtra, anche Federico Chiesa, fermo dall’amichevole estiva contro il Como, sarebbe pronto al rientro. Se Iraola lo convocasse, sfiderebbe subito Gigio Donnarumma ad Anfield in un big match ad altissima tensione per il Manchester City, nell’occhio del ciclone dopo il verdetto che ha riconosciuto il club colpevole di 114 delle 115 contestazioni sulle violazioni finanziarie. C’è tanta Italia in Inghilterra: da Calafiori a Tonali, ecco le partite in cui saranno impegnati gli azzurri dopo la lunga sosta per le nazionali.

Chelsea-Bournemouth, Palestra sfida Di Gregorio: le ultime

Palestra e Di Gregorio hanno in comune un dato poco lusinghiero: entrambi non hanno giocato neppure un minuto in Premier League. Ma se l’esclusione del portiere ex Juventus è legata a una scelta tecnica dell’allenatore del Bournemouth, Marco Rose, il terzino acquistato dal Chelsea per 60 milioni bonus compresi è finito ko proprio alla vigilia dell’inizio del campionato, dopo aver brillato in pre-season.

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L’infortunio muscolare subìto lo ha costretto a saltare anche il primo appuntamento con la Nazionale di Mancini, ma ora Palestra è a disposizione di Xabi Alonso e non vede l’ora di scendere in campo. Sabato 10 ottobre a Stamford Bridge il talento di Buccinasco potrebbe essere schierato titolare sulla destra: il ballottaggio è con Pedro Neto, ma i tifosi sono tutti dalla parte dell’azzurro.

Liverpool-Manchester City, Chiesa può sfidare Donnarumma

Anche Chiesa è sparito dai radar durante il precampionato. L’ultima presenza è quella nell’amichevole contro il Como del 16 agosto, quando ha accusato un problema alla schiena. Domenica 11 ottobre è in programma la super-sfida tra Liverpool e Manchester City, in agenda per la sesta giornata, con il figlio d’arte che ha chance di rientrare nella lista dei convocati anche per via delle assenze di Isak e Gakpo. Ancora out, invece, Leoni, che punta a tornare a disposizione a novembre.

A difendere la porta degli Sky Blues ci sarà Donnarumma, capitano e leader della nuova Italia di Mancini che ha sorpreso tutti in Nations League. Gigio fa ritorno in Inghilterra dopo il verdetto che ha travolto il City sul caso delle violazioni finanziarie, mentre il suo manager, Enzo Raiola, si è già confrontato con la società sul futuro del calciatore. Resta da capire come il club di Manchester, capolista a punteggio pieno, reagirà in campo e se subirà le pressioni di Anfield: sono attese contestazioni all’indirizzo della squadra di Enzo Maresca.

Aston Villa-Brentford, Ruggeri contro Kayode

Compagni di Nazionale, avversari in Premier League. Pochi giorni dopo aver condiviso l’esperienza in azzurro, Ruggeri e Kayode si sfideranno in Aston Villa-Brentford. Se entrambi dovessero partire titolari, i due potrebbero ritrovarsi faccia a faccia sulla fascia. L’ex Atalanta e Atletico Madrid sta progressivamente trovando spazio alla corte di Emery, mentre Kayode, galvanizzato dall’exploit in Nazionale coronato dal gol all’esordio contro la Turchia, vuole continuare a far sognare i tifosi delle Bees, ancora imbattute e in piena zona Champions con 9 punti dopo cinque uscite.

Premier League, tutti gli italiani in campo dopo la sosta

Calafiori sarà il primo degli italiani a scendere in campo nel lunch match di sabato 10 ottobre. In casa contro il Leeds, l’Arsenal punta ad acciuffare il City in vetta per mettere pressione ai rivali. Trasferta da brividi per il Tottenham di De Zerbi, ultimo in classifica: contro il Manchester United a Old Trafford Tonali, finora molto deludente nonostante i 116 milioni spesi in estate, è chiamato a fornire risposte. Udogie spera di trovare spazio. Il Crystal Palace di Ahanor, che ha rinforzato l’Under 21 di Baldini per la sfida decisiva con la Polonia dopo essere stato inizialmente convocato da Mancini, ospita il Nottingham Forest, che non potrà contare sull’infortunato Savona.