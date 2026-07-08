Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Se mai ci fosse stato ancora il dubbio, la Premier League ha tenuto a spazzare via ogni incertezza, certificando per l’ennesima volta che la vera Super Lega altro non è che il campionato inglese. Il calciomercato è cominciato ufficialmente da pochissimi giorni, le squadre d’oltremanica hanno già sparato botti manco fosse capodanno.

Già speso dalle compagini inglesi quasi un miliardo di euro sul mercato, una cifra che non si avvicina nemmeno a quella spesa sommando tutte le altre operazioni del resto del calcio d’Europa. Cifre davvero folli, quasi senza senso. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate un riassunto di tutte le pazze operazioni di mercato della Premier League sin qui.