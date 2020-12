Premier League: Tottenham e Liverpool frenano, crolla l'Arsenal

Nella prima partita della domenica tris del Southampton contro uno Sheffield sempre più ultimo, con un solo punto in classifica: per i padroni di casa zona Champions. Il Tottenham rimontato sul campo del Palace nel Derby di Londra: non basta Kane. Poco male per Mou, visto che frena anche il Liverpool sul campo del Fulham.

La giornata si chiude con la roboante vittoria del Leicester in casa e con la pesantissima sconfitta interna dell’Arsenal contro il Burnley. I Gunners sono al 15° posto. Ecco il quadro completo dei risultati.

PREMIER LEAGUE, 12ª GIORNATA

LEEDS-WEST HAM 1-2 [6′ rig. Klich (L), 25′ Soucek, 80′ Ogbonna (W)]

WOLVERHAMPTON-ASTON VILLA 0-1 [94′ rig. El Ghazi]

NEWCASTLE-WEST BROMWICH 2-1 [1′ Almiron (N), 50′ Furlong (W), 82′ Gayle (N)]

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 0-0

EVERTON-CHELSEA 1-0 [22′ aut. Sigurdsson]

SOUTHAMPTON-SHEFFIELD UNITED 3-0 [34′ Adams, 62′ Armstrong, 83′ Redmond]

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM 1-1 [23′ Kane (T), 81′ Schlupp (C)]

FULHAM-LIVERPOOL 1-1 [25′ Reid (F), 79′ rig. Salah (L)]

ARSENAL-BURNLEY 0-1 [73′ aut. Aubameyang]

LEICESTER-BRIGHTON 3-0 [27′ Maddison, 41′ Vardy, 44′ Maddison]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

TOTTENHAM 25 punti LIVERPOOL 25 LEICESTER 24 SOUTHAMPTON 23 CHELSEA 22 WEST HAM 20 EVERTON 20 MANCHESTER UNITED 20 MANCHESTER CITY 19 ASTON VILLA 18 WOLVERHAMPTON 17 NEWCASTLE 17 CRYSTAL PALACE 17 LEEDS 14 ARSENAL 13 BRIGHTON 10 BURNLEY 9 FULHAM 8 WEST BROMWICH 6 SHEFFIELD UNITED 1

