Premier League, United e Arsenal non si fanno male

L'atteso Monday Night, all'Old Trafford, tra Manchester United e Arsenal, valido per la settima giornata della Premier League, è terminato in parità (1-1 il finale). Un mezzo passo falso per i Red Devils, attualmente a soli nove punti in classifica, a -12 dalla capolista Liverpool.

Lo United ha trovato il vantaggio con una grande conclusione di McTominay a fine primo tempo. Nella ripresa il pareggio di Aubameyang (convalidato grazie all'utilizzo del VAR). Nel finale, miracolo di Leno su Rashford.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 07:13