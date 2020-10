Premier League: vincono City, Chelsea e Liverpool

Grazie a due reti messe a segno nel primo tempo, il Wolverhampton ha la meglio sul Crystal Palace nell’anticipo. Bene anche il Manchester City, che supera in trasferta lo Sheffield United grazie a Walker.

Passa anche il Chelsea, che sul campo del fanalino di coda Burnley non trova difficoltà. Apre le marcature Ziyech, poi nel secondo tempo Zouma e Werner chiudono i conti.

Vince anche il Liverpool, anche se col brivido. In emergenza per gli infortuni in difesa, Klopp si affida al rigore di Salah e al goal del subentrato Jota per stendere il West Ham. Fornals aveva firmato il vantaggio.

Il piatto forte della settima giornata di Premier League è l’affascinante sfida tra Manchester United e Arsenal. L’Everton va a Newcastle.

PREMIER LEAGUE, 7ª GIORNATA

WOLVERHAMPTON-CRYSTAL PALACE 2-0 [18′ Ait Nouri, 27′ Podence]

SHEFFIELD UNITED-MANCHESTER CITY 0-1 [28′ Walker]

BURNLEY-CHELSEA 0-3 [26′ Ziyech, 63′ Zouma, 70′ Werner]

LIVERPOOL-WEST HAM 2-1 [10′ Fornals (W), 42′ rig. Salah (L), 85′ Jota (L)]

ASTON VILLA-SOUTHAMPTON [domenica, ore 13]

NEWCASTLE-EVERTON [domenica, ore 15]

MANCHESTER UNITED-ARSENAL [domenica, ore 17.30]

TOTTENHAM-BRIGHTON [domenica, ore 20.15]

FULHAM-WEST BROMWICH ALBION [lunedì, ore 18.30]

LEEDS-LEICESTER [lunedì, ore 21]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

EVERTON 13 punti ​LIVERPOOL 13 WOLVERHAMPTON 13 ASTON VILLA 12 LEICESTER 12 CHELSEA 12 TOTTENHAM 11 MANCHESTER CITY 11 LEEDS UNITED 10 CRYSTAL PALACE 10 SOUTHAMPTON 10 ARSENAL 9 WEST HAM 8 NEWCASTLE 8 MANCHESTER UNITED 7 BRIGHTON 5 WBA 3 FULHAM 1 SHEFFIELD UNITED 1 BURNLEY 1

OMNISPORT | 31-10-2020 21:35