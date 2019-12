“Premier o Bundes, lascerà il Milan": tifosi in tripudio

L’apertura del mercato di gennaio si avvicina e i tifosi del Milan si augurano che, dopo Zlatan Ibrahimovic, la società sia in grado di centrare altri colpi che possano rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Gli esperti di mercato, però, al momento parlano soprattutto di operazioni in uscita per i rossoneri: sul suo profilo Twitter Nicolò Schira ha annunciato che anche Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan a breve.

HAKAN IN USCITA. “Hakan Calhanoglu non è incedibile per il Milan – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport – Se arrivasse una buona offerta, potrebbe partire. Il Leicester sta chiedendo informazioni ma, in caso di trasferimento, il giocatore turco preferirebbe tornare in Bundesliga”.

Una notizia, quella lanciata da Schira, che ha immediatamente provocato le reazioni dei tifosi rossoneri. La maggior parte dei quali sarebbe lieta di lasciare andare un centrocampista ritenuto poco affidabile per il suo rendimento altalenante.

“Per favore Leicester fai l’offerta e non preoccuparti del resto”, scrive Mario invocando l’intervento del club inglese per portare via Calhanoglu dal Milan. “Dio ti prego…” aggiunge Alberto, piuttosto esplicito sulla volontà di cedere il giocatore turco.

“VIA CON SUSO”. “Con lui e Suso out godrei come un matto”, spiega Max, mentre Sourou prende la situazione in mano e nel suo commento tagga alcuni club di Bundesliga: “Bayern, Werder Brema, Borussia, Paderborn… muovetevi”.

Tannaule, invece, si mostra piuttosto scettico: “Non credo che arriverà una buona offerta perché Calhanoglu è davvero scarso…”. Per David non importa a quanto ammonterà l’offerta che arriverà in casa Milan: “Datelo via gratis! È terribile”.

Per Federico, infine, il Milan dovrebbe ritenere incedibili tutti gli elementi della rosa: “Incedibile o anche solo preferirebbe non liberarsene” al Milan saranno in 5: Donnarumma, Romagnoli, Theo, Conti (il meno incedibile), Bennacer. A voler essere buoni pure Bonaventura e Caldara. Di certo non Calhanoglu”.

SPORTEVAI | 30-12-2019 09:39