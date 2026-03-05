Premier Padel 2026, al via il Gijon P2 con Chingotto/Galan e l'incognita Gemma Triay

Torna il Premier Padel 2026 con il secondo appuntamento del circuito, il Gijon P2, da domani venerdì 6 a domenica 8 marzo, live dal Palacio de Deportes de La Guía – Presidente Adolfo Suárez, da Gijón, in Spagna.
Le coppie al Gijon P2
Tra i diversi giocatori in campo, ci saranno Chingotto/Galán negli uomini e la coppia femminile Ustero/Sánchez, vincitrice del torneo Riyadh Season P1 lo scorso 14 febbraio.
L’anno passato, il P2 spagnolo di Gijon era stato il torneo snobbato dai grandi nomi del padel con tutti i top players (e non solo) che decisero di rinunciare in blocco all’evento. Il 2026, invece, vede in tabellone tutti i top impegnati nel secondo torneo stagionale del circuito maggiore, con qualche novità che si portano dietro proprio i protagonisti.
I temi centrali, però, sono legati al tabellone femminile, sia in casa Italia sia fra le più forti, visto che si tratterà del primo torneo della nuova Gemma Triay, che per sostituire lo storico allenatore Rodri Ovide ha scelto Seba Nerone. All’argentino, ex big del circuito, telecronista e considerati riferimento della disciplina, il compito di guidare la numero uno e la compagna Delfi Brea verso il titolo per spezzare un digiuno diventato un problema.
Dove vedere in tv e streaming il torneo
La programmazione del Gijón P2 su Sky e in streaming su NOW. Per seguire live il torneo al via da venerdì, si dovrà dunque sottoscrivere un abbonamento che consenta di godersi live lo spettacolo offerto dal circuito pro del padel.
Il programma
Di seguito programmazione e diretta tv e streaming per quanti avessero deciso di seguire in tempo reale l’evento:
- Venerdì 6 marzo, Quarti di finale: dalle 10 alle 21.10 su Sky Sport Max (fino alle 19.30 anche su Sky Sport Uno), dalle 17 alle 23 su Sky Sport 253;
- Sabato 7 marzo, Semifinali dalle 12 alle 16 su Sky Sport Mix dalle 17 alle 21 su Sky Sport 257 (fino alle 19 su Sky Sport Mix)
- Domenica 8 marzo, Finale femminile: dalle 15 su Sky Sport Mix e Sky Sport 258 Finale maschile dalle 17 su Sky Sport 258 (fino alle 18 anche su Sky Sport Mix)