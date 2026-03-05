Premier Padel 2026, al via il Gijon P2 con Chingotto/Galan e l'incognita Gemma Triay

Torna il circuito pro del padel con la tappa spagnola che vede le coppie più forti in campo

Torna il Premier Padel 2026 con il secondo appuntamento del circuito, il Gijon P2, da domani venerdì 6 a domenica 8 marzo, live dal Palacio de Deportes de La Guía – Presidente Adolfo Suárez, da Gijón, in Spagna.

Le coppie al Gijon P2

Tra i diversi giocatori in campo, ci saranno Chingotto/Galán negli uomini e la coppia femminile Ustero/Sánchez, vincitrice del torneo Riyadh Season P1 lo scorso 14 febbraio.

L’anno passato, il P2 spagnolo di Gijon era stato il torneo snobbato dai grandi nomi del padel con tutti i top players (e non solo) che decisero di rinunciare in blocco all’evento. Il 2026, invece, vede in tabellone tutti i top impegnati nel secondo torneo stagionale del circuito maggiore, con qualche novità che si portano dietro proprio i protagonisti.

I temi centrali, però, sono legati al tabellone femminile, sia in casa Italia sia fra le più forti, visto che si tratterà del primo torneo della nuova Gemma Triay, che per sostituire lo storico allenatore Rodri Ovide ha scelto Seba Nerone. All’argentino, ex big del circuito, telecronista e considerati riferimento della disciplina, il compito di guidare la numero uno e la compagna Delfi Brea verso il titolo per spezzare un digiuno diventato un problema.

Dove vedere in tv e streaming il torneo

La programmazione del Gijón P2 su Sky e in streaming su NOW. Per seguire live il torneo al via da venerdì, si dovrà dunque sottoscrivere un abbonamento che consenta di godersi live lo spettacolo offerto dal circuito pro del padel.

Il programma

Di seguito programmazione e diretta tv e streaming per quanti avessero deciso di seguire in tempo reale l’evento: