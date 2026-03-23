Premier Padel, a Cancun nessuna sorpresa: Chingotto/Galan e Triay/Brea vincono

Terzo torneo del Premier Padel che conferma l'attuale stato di grazia della coppia che ha vinto nel maschile, bene di nuovo Triay-Brea

A Cancun, nel terzo appuntamento stagionale del padel che conta per il ranking, la precoce eliminazione di Chingotto-Galan ha favorito Arturo Coello e Agustin Tapia in campo maschile, mentre tra le donne Gemma Triay e Delfi Brea hanno conquistato il successo superando Gijon.

La vittoria di Coello/Tapia

Nelle Asturie avevano trionfato anche i “Chingalan”, che invece in Messico in quel di Cancun si sono lasciati sorprendere senza riuscire a superare i quarti di finale: a estrometterli dal torneo è stata la coppia formata dalla leggenda Sanyo Gutierrez e dal talentuoso Gonza Alfonso, poi battuti in semifinale da Lebron-Augsburger.

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“El Lobo” e il giovane e il bombardiere argentino hanno trovato in finale Coello e Tapia, che al turno precedente avevano fermato la corsa del Tolito Aguirre e di Arroyo: ne è nato un match combattutissimo per la conquista del titolo, in cui a imporsi sono stati i numero 1 del ranking FIP 6-7 6-3 7-5 in quasi due ore di gioco. La sensazione è che Lebron-Augsburger abbiano le carte in regola per inserirsi nel duello al vertice fin qui riservato esclusivamente a Coello-Tapia e Chingotto-Galan.

Trionfo Triay/Brea

Nel tabellone femminile, prova positiva di Giulia Dal Pozzo fino ai quarti di finale, insieme a quella Nuria Rodriguez che l’anno scorso era la partner della nostra Carolina Orsi. Contro Gemma Triay e Delfi Brea, in un venerdì che ha visto uscire di scena un’altra coppia favorita c’è stata poca storia.

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