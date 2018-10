Premier Portogallo: "Non infangate Ronaldo"

Le accuse di stupro contro l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo hanno avuto risonanza mondiale, e anche il Primo Ministro portoghese Antonio Costa ha voluto dire la sua alla tv spagnola: "Quello che la gente deve capire una volta per tutte è che esiste una cosa chiamata presunzione di innocenza. Non basta che qualcuno sia accusato di qualcosa per renderlo colpevole".

"E se esiste qualcosa di cui si hanno prove è che Cristiano Ronaldo è un professionista, uno sportivo e un calciatore straordinario. È una persona che ha onorato il Portogallo e ha dato tanto prestigio alla nostra nazione e di certo speriamo tutti che nulla possa mai sporcare questa immagine di Cristiano", sono le parole del politico. Ronaldo è accusato da una donna per fatti avvenuti a Las Vegas nel 2009.

SPORTAL.IT | 07-10-2018 13:20