Prende forma la Juventus di Sarri

Prende forma la Juventus di Maurizio Sarri: l'ex tecnico del Napoli, dopo le smentite di Guardiola e Pochettino, sembra essere a un passo dai bianconeri e starebbe già mettendo le basi per la squadra della prossima stagione.

L'allenatore del Chelsea vorrebbe mettere al centro del progetto Miralem Pjanic, che in passato ha avuto qualche screzio con Allegri, che sarà affiancato da Bentancur e Matuidi. Il sogno resta Paul Pogba. Il reparto difensivo sarà rivoluzionato: tra i possibili innesti c'è Hysaj, che Sarri ha già allenato a Napoli, mentre al centro Rugani, pupillo del toscano, sarà affiancato da Chiellini.

In attacco Bernardeschi avrà un ruolo più centrale e al fianco di Cristiano Ronaldo agirà Gonzalo Higuain, di ritorno proprio dal Chelsea. Compito dell'ex tecnico dell'Empoli sarà anche quello di recuperare Paulo Dybala, che in questa stagione ha faticato a esprimersi al meglio con CR7.

Proprio il talento argentino è intervenuto di recente sul sul futuro: "Ho molto rispetto per questa maglia e per questi tifosi, quindi parlerò solo della Juventus e non di altre squadre. Mi sembra una mancanza di rispetto". "Mio fratello ha parlato per sè, io ho parlato con Paratici, lui sa quello che penso e che voglio fare l'anno prossimo: continuare a giocare alla Juventus. Tutti poi sanno che non dipende solo da me, la società deve fare le sue scelte e fare la squadra con l'allenatore che verrà, io però voglio stare qui".

Dybala si riferisce alle parole di suo fratello Gustavo, che aveva dichiarato: "Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice e non sarà l'unico ad andarsene. Rimarrà in Italia o andrà all'estero? Questo non lo posso dire. Era molto a suo agio in Italia, ora non lo è più".

Su Ronaldo: "Giocare con lui è una bellissima esperienza. Ho il piacere di giocare con i due fenomeni più importanti della storia del calcio, a volte è difficile spiegarlo. Argentina? Tutto il gruppo vuole vincere, la coppa è per noi ma anche per tutto il popolo argentino e questo è molto importante. Si vive con grande entusiasmo e speriamo di fare una Coppa America molto bella e importante e speriamo di portarla nel nostro Paese".



SPORTAL.IT | 25-05-2019 10:41