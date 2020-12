Preseason Nba, i Lakers dominano i rivali Clippers nel derby

Sarà anche la preseason Nba, ma il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers ha già acceso i tanti fan del campionato di basket più bello al mondo. Match vinto dai campioni in carica 87-81, nonostante le assenze delle stelle Lebron James e Anthony Davis.

A fare la differenza sono stati i giovani, in particolar modo Tucker(19 punti) e Kuzma(18). Rotazione più abbondante da parte dei rivali cittadini, che pagano però una brutta prestazione del leader Kawhi Leonard. Il due volte Mvp delle finali ha chiuso con 3 miseri punti in 14 minuti.

Una gara significativa in vista del 23 dicembre, quando le due favorite per la finale a ovest si daranno battaglia per il primo faccia a faccia stagionale del campionato. Ad aprire l’anno (all’1 di notte in Italia) saranno i Brooklyn del rientrante Durant contro i Golden State Warriors, ex team della star dei Nets. Poi toccherà al tanto atteso derby di Los Angeles (ore 4:00). Insomma, una prima notte coi fiocchi.

OMNISPORT | 12-12-2020 12:05