Presidente Figc, Abodi: "Non importa chi sara', ma che faccia le riforme"

“Con Giovanni Malagò ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni. E’ il presidente della fondazione Milano Cortina, stiamo chiudendo il bilancio e stiamo vedendo di chiudere definitivamente in modo positivo visto che positiva è stata l’organizzazione, l’accoglienza e lo spettacolo, grazie anche al lavoro di Simico. Le scelte della Figc dipendono dalle componenti. Ognuno fa il suo mestiere, io cerco di fare il mio. Commissariamento? E’ una facoltà che è nelle disponibilità del presidente del Coni, quindi sarà il Coni stesso a valutare se ci sono i presupposti. C’è una data per le elezioni, io ho i miei convincimenti. Non mi interessa tanto chi sarà il presidente, ma che sia in grado di fare ciò che non e’ stato fatto con il 98% del consenso”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, in merito alla possibile candidatura di Malagò a presidente Figc. Il ministro parla anche della possibilità di un ripescaggio dell’Italia al Mondiale.