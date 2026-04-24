Prestianni punito per l’insulto a Vinicius in Benfica-Real, 6 giornate di squalifica dall’Uefa: perché è omofobia e non razzismo

Il centrocampista argentino del club lusitano condannato per l’insulto rivolto al brasiliano durante i playoff di Champions League

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Gianluca Prestianni rivolse insulti omofobi (e non razzisti) a Vinicius: questa la conclusione a cui è giunta l’Uefa sul caso che ha acceso Benfica-Real Madrid di Champions League e sollevato poi una marea di polemiche. Il centrocampista argentino ha ricevuto una squalifica di 6 giornate, 3 delle quali sospese però soggette a una sospensione di due anni.

Insulto a Vinicius, Prestianni colpevole

Il caso Prestianni è ufficialmente concluso: il centrocampista argentino del Benfica, accusato da Vinicius di avergli rivolto degli insulti razzisti durante la partita di andata dei playoff di Champions League tra il team lusitano e il Real Madrid, è stato riconosciuto colpevole e punito dall’Uefa, anche se con motivazioni diverse dall’accusa a lui rivolta dall’avversario. Prestianni, infatti, è stato punito per omofobia e non razzismo.

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La squalifica comminata dall’Uefa

Così si legge nel provvedimento del Cebd, il Control Ethics and Disciplinary Body dell’Uefa, che oggi ha emesso la sentenza nei confronti di Prestianni. L’argentino è stato punito con 6 giornate di squalifica da scontare in gare internazionali a livello di club o di nazionale “per condotta discriminatoria (ovvero omofoba)”, si legge nella nota.

Prestianni ha già scontato un turno di stop nella gara di ritorno contro il Real – venne sospeso a titolo precauzionale – mentre 3 giornate sono soggette a sospensione con un periodo di prova di due anni. In sostanza Prestianni salterà altri 2 incontri a livello internazionale, ma in caso di comportamento recidivo nei prossimi due anni verrà automaticamente squalificato per 3 giornate, pari alla pena attualmente sospesa.

L’auto-accusa (involontaria) di Prestianni

La precisazione circa la tipologia di condotta discriminatoria – omofobia e non razzismo – è stata probabilmente ritenuta necessaria per poter arrivare a una condanna di Prestianni. Dopo la gara, infatti, l’argentino negò di aver rivolto un insulto razzista a Vinicius (“mono”, scimmia in spagnolo, l’offesa pronunciata secondo il brasiliano), e provò goffamente a giustificarsi affermando di aver chiamato l’avversario “maricon”, ovvero “fro…o”: come se l’insulto omofobo fosse meno grave di quello a sfondo razziale. Un grave errore per Prestianni, dato che l’Uefa condanna allo stesso modo ogni tipo di discriminazione.

Con le sue dichiarazioni Prestianni ha di fatto ammesso la propria colpa e permesso quindi alla Uefa di punirlo: durante la lite tra i due giocatori, infatti, l’insulto era sfuggito sia all’arbitro Francois Letexier che alla tv, anche perché l’argentino si era coperto la bocca con la maglia mentre parlava a Vinicius.

Il comunicato del Benfica

Il Benfica, che con José Mourinho aveva difeso a spada tratta Prestianni, ha annunciato la squalifica del suo giocatore con uno stringato comunicato, senza aggiungere commenti. Si attendono ora quelli del Real Madrid e di Vinicius: conoscendo il carattere e la vis polemica del brasiliano siamo certi che la sua chiosa sulla vicenda non tarderà ad arrivare.