Presunte infiltrazioni mafiose, disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia

È stata disposta l’amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di Serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto – che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive – è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. A gestire la società sarà adesso un pool di professionisti appositamente nominato. (NPK)